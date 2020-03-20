Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Vali Gürel ve beraberindeki milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Vali Gürel, İçişleri Bakanlığı'nın hizmet yürüttüğü hükümet konakları ve lojmanlar ile Emniyet Çevik Kuvvet Hizmet Binası, Safranbolu, Eflani ve Yenice İlçe Emniyet Amirlikleri Hizmet binalarının yenilenmesi ile ilgili bilgileri paylaştı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca il genelinde yürütülen hizmet sunumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, Vali Gürel ve vekillere teşekkür etti.