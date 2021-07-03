Vali Gürel ve milletvekilleri Yer Altı Baraj inşaatında incelemeler yaptı

Eskipazar ilçesine bağlı iki köyü ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel ile milletvekilleri Türkiye'de dördüncüsü yapılan Yer Altı Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve protokol üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Doğancılar Köyü ile Karaören Köyünü ziyaret ettiler. Doğancılar Köyünde Türkiye'de 4.'sü yapılan Yer Altı Baraj inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel Şantiye Şefi Caner Kurt'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Horasan Evliyalarından İyice Sultan Selahattin Efendi'nin Doğancılar Köyünde bulunan türbesini ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet Köy Muhtarı Bilal Yeşilova'dan bilgiler alarak köylülerle köyün sorunları ile ilgili sohbet ettiler.

Karaören Köyü ziyaretinde Köy Muhtarı Murat Şen ve ihtiyar heyeti tarafından karşılanan Vali Gürel, geçmişte köy okulu olarak kullanılan ve muhtarlık tarafından köy halkının sosyal faaliyetlerde kullanmaları için yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek Muhtar Şen'den bilgiler alarak köy ziyaretlerini tamamladılar.