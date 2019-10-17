İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel ve Milletvekillerin Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sağlık Bakanı Dr.

Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek sağlık alanında Karabük'te sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan Karabük'ün sağlık alanındaki ihtiyaçları, talepleri, uzman hekim ihtiyaçları, tıbbi cihaz ve ödenek talepleri hakkında destek isteyen Vali Gürel ve Milletvekilleri, Eskipazar Devlet Hastanesinin taşınma süreci, mevcut binanın çevresinde alınacak önlemler, yapılacak faaliyetler ve Karabük Üniversitesinin Sağlık Bakanlığına devretmek istediği Sosyal Bilimler MYO binası hakkında görüşmelerde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.