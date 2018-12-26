Vali Gürel, Yenice'de muhtarları dinledi

Albay Ali Sefa Yılmaz ve kurum müdürleriyle birlikte Yenice ilçesi ile Yortan beldesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek onların taleplerini ve şikayetlerini dinledi.

İlk olarak Yortan Belediyesini ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Belediye Meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları tarafından karşılandı.Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki'den belediye çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Yortan Belediye Başkanlığı çıkışında cadde üzerindeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Gürel bir süre sohbet ettikten sonra Yortan'dan ayrıldı.Yenice Meslek Yüksekokulu Anfi Salonunda mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Gürel toplantı öncesi Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan'ı makamında ziyaret ederek misafirperverliği için teşekkür etti.Daha sonra Yenice MYO Anfi Salonunda yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıya geçildi. Kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda Yeniceli muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler. Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.Yenice ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Gürel, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş ve trafik durumu hakkında bilgiler aldı.

Geçen hafta 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı ve Esnaf Odası Başkanlığına iade-i ziyarette bulunan Vali Gürel, Başkanlar Sedat Çakıl, Cevdet Abaoğlu ve Odaların Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Yenice ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretini tamamladı.