İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne ziyaret

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.


Safranbolu'ya bağlı Bostanbükü Köyü'nde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) gezen Vali Fuat Gürel, Karabük'te yürütülen Yeşilay çalışmaları hakkında Yeşilay Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Karacan ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ustaoğlu'ndan bilgiler aldı.


YEDAM, tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.