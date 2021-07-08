Vali Gürel, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne ziyaret

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Safranbolu'ya bağlı Bostanbükü Köyü'nde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) gezen Vali Fuat Gürel, Karabük'te yürütülen Yeşilay çalışmaları hakkında Yeşilay Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Karacan ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ustaoğlu'ndan bilgiler aldı.

YEDAM, tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.