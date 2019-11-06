Vali Gürel'den Albay Başkök'e ziyaret

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök'ü ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ziyaret defterini imzalayan Vali Gürel'e, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ve Jandarma Albay Yusuf Arık eşlik etti.

Başkök ile makamında bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.