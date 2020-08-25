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Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanına ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz’ı ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz'ı ziyaret etti.


Vali Fuat Gürel, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı önünde Albay Yılmaz tarafından karşılanan Vali Gürel, rütbeli personel ile tören mangasını selamladı.


Günün anısına komutanlık ziyaret defterini imzalayan Vali Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yılmaz nazik ziyareti için Vali Gürel'e teşekkür etti.

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