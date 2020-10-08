İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel'den Kaymakamlar Evi'nde inceleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Kaymakamlar Evi’nde incelemede bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Kaymakamlar Evi'nde incelemede bulundu.


Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün eşlik ettiği vali Gürel, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Fuat Gürel, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, günümüzde ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "Müze Ev" olarak hizmet veren Kaymakamlar Evi'nde devam eden restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.