Vali Gürel'den Nüfus Müdürlüğü'ne ziyaret

Vali Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Vali Yardımcısı Barboros Baran, kaymakam adayları Mehmet Kaan Kini ve Okan Ayaz ile birlikte Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan personeller ve vatandaşlar için Covid-19 salgını için alınan tedbirleri inceleyen Vali Gürel, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Hasan Kahraman ile Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mevlüt Koca'dan pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı işlemleri başta olmak üzere yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Hafta sonu yapılan LGS sınavı ve bu hafta sonu yapılan YKS sınavı öncesinde ve sınavların yapıldığı gün oluşan yoğunluk ve talepler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Gürel, personele çalışmalarında başarılar diledi.