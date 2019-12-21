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Vali G?rel'den okul ziyareti

Karab?k Valisi Fuat G?rel, 5000 Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve ?ehit Cevdet ?ay Ortaokulunu ziyaret ederek, okul idarecileri, ??retmen ve ??rencilerle bir araya geldi.


Ger?ekle?tirdi?i ziyarette ??renciler taraf?ndan ?i?eklerle kar??lanan Vali G?rel'e, ?l Milli E?itim M?d?r Yard?mc?s? Turgut Acarl? ve ?ube M?d?r? Erdal ?ng?ren e?lik etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi M?d?r? R?za Kelez'den okul hakk?nda bilgi alan Vali G?rel, daha sonra s?n?flar? ziyaret etti. ??rencilerle bir s?re sohbet eden Vali G?rel, e?itim hayatlar?nda ba?ar?lar diledi?i ??rencilere ailelerine selamlar?n? iletmelerini istedi.


?ehit Cevdet ?ay Ortaokulu ziyaretinde okul bah?esinde ??rencilerin yo?un ilgisi ile kar??lanan Vali G?rel, "??rencilerimizi b?yle c?v?l c?v?l bir ?ekilde g?rmekten ?ok b?y?k bir memnuniyet duydum. Sizler bizlerin gelece?imizsiniz, ?ok ?al??arak ?lkemizi daha iyi bir seviyeye ta??yaca??n?za y?rekten inan?yorum. Sizlerden beklentimiz derslerinize iyi ?al??man?z, devletimize, milletimize yararl? bir birey olarak hayat?n?z? devam ettirmenizdir" diye konu?tu.


?ehit Cevdet ?ay Ortaokulu M?d?r? ?dris K?nasakal'dan okul ile ilgili bilgi alan Vali G?rel, daha sonra kodlama ve beceri at?lyesi ile s?n?flar? ziyaret ederek ?ocuklara ?e?itli hediyeler verdi.


5000 Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve ?ehit Cevdet ?ay Ortaokulu ziyaretinde okulda g?revli ??retmenlerle bir araya gelen Vali G?rel, sorunlar?n? ve taleplerini dinledi?i ??retmenlere, "?ocuklar?m?z?n sosyalle?mesi, hayata tutunmas?, d?nya ile i? i?e, bar???k olabilmesi ad?na da ba?ka etkinlikler yapmakta fayda var. Her ?ocu?umuzun en az bir spor dal? ile u?ra?mas?n? istiyoruz. ?a??m?z?n hastal??? olan teknoloji ba??ml?l??? bizleri nas?l etkiliyorsa ?ocuklar?m?z? da etkiliyor. ?ocuklar?m?za sportif faaliyetlerin yan?nda k?lt?r sanatla ilgilenmelerini, m?zik ve resimle u?ra?malar?n? istiyoruz. Hem ?ocuklar?m?z? iyi ve sa?l?kl? bireyler olarak yeti?tirece?iz hem de ?ocuklar?m?z? cezbeden zararl? al??kanl?klardan uzakla?t?rm?? olaca??z" dedi.

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