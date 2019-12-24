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Vali Gürel'den Orgeneral Çetin'e ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i makamında ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti.


Ziyaret anısına Jandarma Genel Komutanlığı Şeref Defterini imzalayarak Jandarma Teşkilatının Karabük'teki faaliyetlerine dair Orgeneral Çetin ile görüş alışverişinde bulunan Gürel, komutanın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve kahraman Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarı dilediklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Çetin, nazik ziyaret için Vali Gürel'e teşekkür etti.


Vali Gürel daha sonra Jandarma Asayiş Başkanlığı, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Özfidan, nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti.

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