Vali Gürel'den Tuğ ve Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kısa süre önce Karabük'e atanarak göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Fuat Gürel, makamda bir süre sohbet ettikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Vali Gürel, İstihbarat Şube Müdürlüğünde de incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş ve rütbeli personel tarafından karşılandı. Jandarma Şeref Defterini imzalayan Vali Fuat Gürel, Jandarma Albay Yılmaz ile makamında bir süre sohbet etti. Vali Gürel, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde de incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ziyaretlerde bina, personel, araç ve gereç durumları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, asayiş bakımından huzurlu bir kent olan Karabük'te özverili bir şekilde çalışan emniyet ve jandarma mensuplarını kutlayarak başarılar diledi.