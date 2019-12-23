İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Gürel'den Vergili'ye "geçmiş olsun" ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı dolayısıyla ameliyat olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Geçirdiği ameliyat sonrası görevinin başına geçen Başkan Vergili'yi makamında ziyaret eden Vali Gürel, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vergili de ziyaretten dolayı teşekkür etti. Vergili, "Uzun süredir devam eden rahatsızlığım nedeniyle başarılı bir operasyon geçirerek çok şükür sağlığıma kavuştum. İlk günden itibaren desteklerini esirgemeyen sayın valimize, ilimiz cemiyet ve siyaset dünyasının temsilcilerine, doktorlarımıza ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kadirşinas Karabüklü hemşehrilerime ayrı ayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ziyaretleriyle bizleri onurlandıran sayın valimize de şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.