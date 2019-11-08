Vali Gürel'den ziyaret

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas ve şube müdürleri ile birlikte yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, PTT Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetler hakkında bilgiler alarak görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.

KOSGEB Karabük Müdürü Serhat Saygın ile birlikte TC. Ziraat Bankası 3 Nisan Çarşı Şubesini de ziyaret eden Vali Gürel, banka çalışmaları hakkında bilgi aldığı Şube Müdürü Hasan Türkoğlu'na başarılar diledi.