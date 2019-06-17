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Vali Gürel'e Babalar Günü sürprizi

Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan minikler “Babalar Günü” münasebetiyle Vali Fuat Gürel’e sürpriz yaparak makamında ziyaret ettiler.

Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan minikler “Babalar Günü” münasebetiyle Vali Fuat Gürel'e sürpriz yaparak makamında ziyaret ettiler.


Vali Fuat Gürel'in “Babalar Gününü” kutlayan minikler Vali Gürel'e çiçek takdim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Gürel, sürpriz ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdür Vekili Fatma Serdar'da yer aldı.

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