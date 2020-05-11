Vali Gürel'e Engelliler Haftası ziyareti

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyaretten dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, Engelliler Haftası'nı kutladı.

Engelli vatandaşların sorunlarının dile getirilmesi ve farkındalık oluşturmak açısından Engelliler Haftası'nın önemli bir hafta olduğunu ifade eden Gürel, "Devletimiz, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak sosyal hayat içerisinde yer almalarını sağlamaya çalışıyor. Hep birlikte, hepimizin aday olduğu engelli olma ihtimali çerçevesinde, engelli vatandaşlarımıza gereken saygı ve gereken özeni göstererek onların hayatını kolaylaştırmalıyız. Onların sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamalıyız. Engelli vatandaşlarımızın dün olduğu gibi bundan sonra da daima yanındayız. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle, tüm engelli kardeşlerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.