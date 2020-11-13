Vali Gürel'in eşinden öğrencilere tablet

Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan erişim ile başlayan 2020-2021 eğitim yılında kademeli olarak geçilen yüz yüze eğitime henüz başlamayan ve uzaktan eğitime devam eden öğrencileri Birinci Ara Tatil öncesi evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci ara tatiline girecek olan minikleri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye eden Gürel, minik öğrencilerin sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.

Evlerinde ziyaret ettiği miniklerle yakından ilgilenerek tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Özlem Aras Gürel, çok çalışıp kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlamaları yönünde tavsiyelerde bulunarak tatilde bolca kitap okumalarını istedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler ve minik öğrenciler anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel'e teşekkür etti.