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Vali Gürel,Kenevir tarlasında incelemede bulundu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde kenevir tarlasını inceledi.


Beraberinde ilçe kaymakamı Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile birlikte Eskipazar Sadeyaka Köyüne giden Vali Fuat Gürel, burada il genelinde ilk defa deneme amaçlı olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan izin ile tohum üretmek amacıyla ekimi yapılan Hamza Gündüz'e ait 2,5 dekar alana ekimi yapılan Kenevir Tarlasında incelemelerde bulundu.


10 kilogram olarak ekilen ve yaklaşık olarak 50-60 kilogram arasında Kenevir Tohumu elde edilmesi beklenen Kenevir Tarlasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve tarla sahibi Hamza Gündüz'den kenevir ekimi, bakımı ve hasadı hakkında bilgiler aldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile ülke genelinde Karabük'ün de arasında bulunduğu 19 ilde Kenevir yetiştiriciliği yapılabiliyor.

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