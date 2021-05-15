Vali ilçe pazarlarını denetledi

00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapılan ve geniş tedbirler altında kurulan Yenice Halk Pazarı ile Yenice Kapama Noktasını ziyaret etti.

Pazaryerlerinde maske kullanımı, pazar tezgâhları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda olabilecek vatandaş sayısı ile giriş çıkış kontrollerine uyulup uyulmadığını yerinde inceleyen Vali Gürel, pazarcı esnafının ve vatandaşların bayramını kutladı.

Koronovirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05:00'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında Yenice İlçesi Sanayi Kavşağında oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dönüşümlü olarak görev yaptığı Kapama Noktasını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederek görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.