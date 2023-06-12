Vali, kapanan yolda incelemelerde bulundu

Vali Gürel, aşırı yağış nedeniyle heyelan yaşanan merkez ilçeye bağlı, Keltepe kayak merkezinin yanı sıra Kahyalar - Düzçam - Sipahi köy grup yolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Gürel, devletin tüm imkanlarıyla milletin emrinde olduğunu, yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi.