Vali plastik şişeleri alıp bez çanta dağıttı

‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplanarak, bez çanta verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Safranbolu ilçesinde, bez torba dağıtımı yapıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte vatandaşların ilgisinin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabük'ü ziyareti sırasında Safranbolu'yu pilot bölge seçtiğini hatırlatan Vali Gürel, “ Safranbolu'nun pilot bölge seçilmesinde tarihi geçmişinin ve bütüncül korunmasının ön planda olduğunu düşünüyoruz. Burada özellikle Kaymakamımızın yaptığı projenin de çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş günlerde marketlerde naylon poşetlerin ücretli olması, bunun yanında da bez poşetlerin kullanılmasıyla alakalı kampanya başlatılmıştı. Kaymakamımızın yapmış olduğu projeyle bu kampanyaya destek verilmiş oldu." dedi.

Kampanyaya destek verdiklerini ve bu duyarlığa ortak olduklarını da kaydeden Gürel, "Halkımızın çok yoğun bir teveccühü var. İnşallah bütün illerimize, ilçelerimize örnek olur. Hem çevre duyarlılığımız artar hem çevreye olan katkımız artar hem de doğada kaybolması yüz yıllar alan materyallerden kurtulmayla alakalı başlangıç olur. 15-20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır." diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer de Safranbolu'nun ‘Sıfır Atık Projesin'de pilot bölge olmasından sonra çalışmaların arttığını belirterek, vatandaşların duyarlılığını artırmak için plastik şişe toplamaya devam ettiklerini kaydetti.