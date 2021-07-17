İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek’in evine hırsız girdi.

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu.


Olay Yenişehir Mahallesinde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Yıllık izin dolayısıyla il dışında bulunan Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdi. Kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar evde değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu. Evin camının kırık olması nedeniyle durum polise bildirildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, Şimşek'in evine gelerek parmak izi araştırması yaparken, güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.