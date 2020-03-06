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Validen kadın personele karanfil

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik hizmet birimlerinde görev yapan kadın personele karanfil verdi.


Kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Gürel, "Kadınlar, en önemli varlıklarımızdır, annemizdir, eşimizdir, kızımızdır ve diğer değerlerimizdir. Türk aile yapısında kadına verilen değer çok yüksektir. Bu günlerin, sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığı ile en kıymetli yerde tuttuğumuz kadınlarımızın günü. 'Cennet annelerin ayağı altındadır' Hadisi Şerifine istinaden kadınlarımıza hak ettiği değerin her alanda verilmesini diliyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.


Kadın personellerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Vali Fuat Gürel, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün ile birlikte kadın personelin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü" kutlayarak karanfil verdi.

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