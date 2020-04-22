Validen kamu görevlilerine tatlı ve mektuplu teşekkür

Vali Gürel, korona virüs salgınına karşı etkin mücadele eden, Sağlık Bakanlığı tarafından referans hastanesi olarak değerlendirilen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süreç boyunca insanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına, huzur ve güvenin temin edilmesinde, istikrar ve yasaların korunmasında önemli görevler üstlenen ve korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmalarda etkin bir şekilde rol alan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan tüm personele, değişik sebeplerle yurt dışında bulunan 25 bin dolayında vatandaşın ülkeye getirilerek izolasyon altında tutulmasında görev yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumunda görevli personellere tatlı ikram ederek mektupla teşekkür etti.

11 Mart tarihinde ilk vakanın Türkiye'de görülmesi ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin takdire şayan bir fedakarlıkla görev yaptıklarını ifade eden Vali Gürel, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Aralık 2019 ayı içerisinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın ülkemizde görülmesi ile birlikte korona virüs salgınına karşı mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan, vatandaşlarımızın sağlığı ve ihtiyaçları doğrultusunda gece-gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı canla başla çalışan tüm personelimize, devletimiz ve milletimiz adına müteşekkir olduğumuzu bildirir, devam eden çalışmalarında sağlık ve esenlik dilerim" dedi.