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Validen Telabyad gazisi teğmen Yerlikaya'ya ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye’nin Telabyad bölgesinde yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Buğrahan Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye'nin Telabyad bölgesinde yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Buğrahan Yerlikaya'yı ziyaret etti.


Vali Fuat Gürel, 19 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad bölgesinde meydana gelen çatışma esnasında yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Buğrahan Yerlikaya'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Teğmen Yerlikaya'yı baba evinde ziyaret eden Vali Gürel, meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyerek, Yerlikaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.


Ziyaret sırasında Vali Gürel'e eşi Özlem Aras Güler ile birlikte Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

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