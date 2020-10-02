Validen vatandaşlara seyahat uyarısı

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.

Maske, mesafe ve temas kurallarına uyulmasını isteyen Gürel, "Korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Salgından sağlıklı bir toplum ve güçlü bir ülke olarak çıkabilmek için tedbirlere sabırla ve titizlikle uymaya devam etmeliyiz. Tedbir, hastalık tehdidinden daha güçlüdür. Temizlik, maske ve mesafe kuralları bizi virüsten korur. Sizler de ailenizi, iş arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve etrafınızdaki insanları korumak, hayatlarını riske atmamak için kurallara uymaya ve tedbir almaya lütfen devam edin. Zorunlu olmadıkça iller arası seyahat etmekten kaçının. Evinizde, dışarıdaki herhangi bir ortamda, aile fertleriniz dışında birileriyle bir araya gelmek zorunda iseniz, maske takma ve fiziki mesafe kurallarını aklınızdan çıkarmayın. Kalabalık ortamlardan lütfen uzak durun. En büyük kazancımız sağlığımız olsun. Unutmayın, hep birlikte başaracağız" dedi.