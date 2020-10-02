İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Validen vatandaşlara seyahat uyarısı

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara iller arası seyahatten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.


Vali Gürel, yaptığı açıklamada, tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.


Maske, mesafe ve temas kurallarına uyulmasını isteyen Gürel, "Korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Salgından sağlıklı bir toplum ve güçlü bir ülke olarak çıkabilmek için tedbirlere sabırla ve titizlikle uymaya devam etmeliyiz. Tedbir, hastalık tehdidinden daha güçlüdür. Temizlik, maske ve mesafe kuralları bizi virüsten korur. Sizler de ailenizi, iş arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve etrafınızdaki insanları korumak, hayatlarını riske atmamak için kurallara uymaya ve tedbir almaya lütfen devam edin. Zorunlu olmadıkça iller arası seyahat etmekten kaçının. Evinizde, dışarıdaki herhangi bir ortamda, aile fertleriniz dışında birileriyle bir araya gelmek zorunda iseniz, maske takma ve fiziki mesafe kurallarını aklınızdan çıkarmayın. Kalabalık ortamlardan lütfen uzak durun. En büyük kazancımız sağlığımız olsun. Unutmayın, hep birlikte başaracağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.