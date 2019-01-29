Valilik Özel Kalem Müdürünün acı günü

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün hayatını kaybeden annesi Nebile Cücü son yolculuğuna uğurlandı.

İlerleyen yaşından kaynaklanan hastalığından dolayı 82 yaşında hayatını kaybeden Nebile Cücü için Safranbolu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenledi.

Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve yakınları taziyelerini kabul ettiği törende, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İŞKUR Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Valilik çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nebile Cücü Safranbolu aile mezarlığında toprağa verildi.