İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vargeloğlu'ndan Öğretmenler Günü ziyaretleri

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında huzurevleri, emekli ve hasta öğretmenleri ziyaret etti.


Vargeloğlu, beraberinde Öğretmenler Günü Kutlama Kurulu ile birlikte yakın zamanda trafik kazası geçiren Safranbolu Ovacuma Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Ömer Yılmaz ile bir süre sohbet eden Vargeloğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğretmenler Günü Kutlama Kurulu tarafından ayrıca Yücel Huzurevi ve emekli öğretmenler ziyaret edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.