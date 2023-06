Varille önlem aldılar ama yıkıma karşı çıkamadılar

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın bahçesindeki yapılan alanlar kaçak olduğu için mahkeme kararıyla yıkılması kararına konak sahipleri ve çalışanları varillerle yıkıma engel olmaya çalıştı.

Safranbolu'nun tarihi Bağlar bölgesinde bulunan turizm işletme belgeli Şadiye Hanım konağın bahçe kısmında sonradan yapılan bölümler mahkeme kararıyla yıkılması kararı alınırken, Safranbolu Belediyesi tarafından yıkım işlemleri için konağa gidildi. Konak sahipleri, belediyenin yıkımına varillerle engel olmak istemesine rağmen, devreye polis ekipleri girerek konak sahipleri ile yaptıkları görüşme sonrası belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirildi. Bu sırada bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

"Safranbolu Belediyesi yanlı ve adaletsiz bir tutum sergiliyor"

Konak sahiplerinden Candan Torunlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul'da çalıştıkları için tesisi kiraya verdiklerini, kiracı tarafından tesisi içerisinde bir yapının yapıldığını belirtti.

Yapı için İmar Barışına başvurmak için yapı kayıt belgesi aldıklarını ve imar barışına başvurduklarını anlatan Torunlar, "Fakat Koruma Bölge Kurulu şikayet üzerine bu yapının sit alanında imar barışının geçersiz olduğunu savunarak yıkımına karar verdi. Mahkeme süreçleri bir buçuk yıldır devam ediyor. Mahkeme süreçleri sonucunda evet yıkım karar çıktı. Fakat belediye de bildiğimiz tabii ki ada parsel numaralarını bilmiyoruz ama 11 yıkım kararı var ve uygulanmamış vaziyette. Bizim kararımız 2023 yılında Nisan ayı gibi çıktı ve hemen belediye bizim bu yapıyı yıkıma geldi. Biz bu yapının aslında tüm emlak vergilerini de Safranbolu Belediyesine yapıyoruz. Hatta yeni Mayıs ayındaki emlak vergisi, çevre temizlik ve bütün vergilerini yapmış bulunmaktayız. Gelinen aşamada hukukun verdiği bir yıkım kararı, biz bu konuda zaten eleştirme gibi bir şeyimiz yok. Fakat farklı konaklarda olan bu tür yapıların yıkım kararı çıkmış yapıların yıkılmaması ve burada burada bizim konağınızda bulunan bu yapının yıkılması açıkçası kanunun eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak çeşitli zümrelere ve sınıflara imtiyaz tanımadan uygulanması gereken bir anayasamız var. Ama maalesef Safranbolu Belediyesi bu konuda yanlı ve adaletsiz bir tutum sergiliyor" dedi.

"Turizme ve küçük konaklara belediyenin darbe vurduğunu düşünüyoruz"

Bunun kendilerini üzdüğünü ifade eden Torunlar, "Çünkü bu tip konakların yaşaması aslında 5 tane odayla buradaki konaklamayla mümkün değil. Buradaki yani konaklarda sadece insanlar uyumaya gelmiyor. Biz açıkçası burada canlı müzik yaparak bu konakların giderlerini karşılamaya ve bakımını desteklemeye çalışıyoruz. Burada da bu kadar tabii ki personelimiz, müzisyen arkadaşlarımız hepimiz açıkçası ekmek yiyoruz burada 5 tane odayla bu konakların giderlerinin karşılanması mümkün değil. Biz bunu açıkçası hem turizme hem bu küçük konaklara belediyenin darbe vurduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi belediyenin amacının Safranbolu turizmini canla canlandırmak ve bu konakları yaşatmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben mimarım, eşim, iç mimar, yani bizim 2863 sayılı yasaya karşı gelmemiz mümkün değil. Zaten öyle bir niyetimiz yoktu. Bu sona elimizden geldiğince güzel bir şekilde bakımımızı yapıyoruz, gül gibi bakıyoruz diyeceğim yani ve bu muameleyi görmekten açıkçası utanıyorum." ifadelerinden bulundu.

Konak sahiplerinden Tuncer Torunlar da " Biz burada adaletsizliğe karşı geliyoruz. 2018 yılından beri yıkılması gereken 11 adet konağın bahçesindeki müştemilatlar var. Ama bunların hiçbiri işleme konmuyor. 2023 Nisan ayında çıkan kararı anında uygulamaya geliyor belediye. Bu bir adaletsizlik. Bize yapılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımızın da samimi olmadığını, taraflı davrandığını, yan parsele akrabasının yapı yaptığı için onun rahatsız olduğu için ve bize toplantıda söylediği 'Bağlar bölgesinde zenginler yaşıyor, rahatsız oluyorlar' dedi. Biz bu adaletsizliğe karşıyız. Akrabası söylediği için ilk önceliği buraya vermesi bu yanlış bir tutum, üzülüyorum. Bizim Allah'a şükür paraya ihtiyacımız yok. Ama emekçilerimizin ihtiyacı var. 9 kişi çalışıyor burada, müzisyenlerle 12-13'ü buluyoruz. Belediyenin bu arkadaşlarımızı işe sokmasını istiyoruz, sigortalı yapıp işe sokmasını istiyoruz. Safranbolu Belediye Başkanına bu hiç yakışmadı."

Başkan Köse: "Babamın da yeri olsa benim için fark etmez"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de "Bir yargı kararı var ve biz ülke olarak bir hukuk devletiyiz. Mahkeme kararı her neyse belediye olarak bizim uygulamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bahsettiğimiz yerle ilgili kaçak olan yapının yapı kayıt belgesi olduğu söyleniyor da ancak sit alanlarında yapı kayıt geçerli olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Çevre Şehircilik Müdürlüğü, bu yapı belgesini iptal etmiştir, Kurul kararı vardır yıkımıyla ilgili bölge korunma kurulunun da kararı var. Kendisi mahkemeye verip bu belgenin geçerli olduğunu ifade etmeye çalışsa da mahkeme de bunun aksi karar verdi. Yürütmeyi durdurma Kararı aldı. Yürütme durdurma kararı da reddedildi. Biz hep bu süreçte bekledik. Bakın kastımız olsa biz bu süreçleri de beklemeyiz. Herhangi bir kastımız Safranbolu'da yaşayan esnafımız istediğiniz kimse olamaz. Biz sadece belediye olarak kanunları, mahkeme kararlarını uygulamakla mükellefiz. Bu A şahsı B şahsı C şahsı kim olursa olsun aynısıdır. Babamın da yeri olsa benim için fark etmez. Hepiniz beni tanıyorsunuz dört yıldır. Bunun aksini yapacağımı hiç kimse düşünmüyordur diye düşünüyorum ben. Ayrıca ben şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Benim kaçak bir yapıda oturduğum, kaçak bir bölüm olduğu ve orada oturduğum, buna da göz yumduğum söyleniyor. Bu tamamen asılsızdır. O dosya kapatıldı. Kaçak bölümler yıkıldı. Dosyasını kapattılar. Şu an orada kaçak herhangi bir şey yok. Dosyası kapandı. Bence iftira atarken birazcık da araştırarak yapsalar çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Kaçak bir yapıda oturmuyorum" dedi.