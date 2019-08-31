'Vasiyet' ilk kez Safranbolu'da açık havada seyircileriyle buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Atatürk Düşünce Derneği Devrek Şube Başkanı Okan Onur Atatürk'ün hayatının bilinmeyen yönlerini anlattığı "Vasiyet" adlı oyununu sergiledi. Binlerce kişiden oluşan kortej yürüyüşünün ardından başlayan programa ilgi yoğun oldu.

Misak-ı Milli demokrasi meydanında gerçekleşen etkinliğe Anıtkabir'den gelen dev Türk bayrağı gösteride en önde yerini aldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu ADD Başkanı İsmet Zühtü Saraçoğlu'nun daveti üzerine 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında günün anlam ve önemi için "Vasiyet" sahne aldı. Program için dev sahne ve ses sistemi kurduran belediye başkanı, Safranbolu halkından takdirle karşılandı.

Gecenin sürprizi ise 6 enstrüman çalabilen Devrek ADD Başkanı Okan Onur'un kurduğu Devrek Atatürkçü Düşünce Derneği ATA Müzik Topluluğunun verdiği konser oldu. Bütün sanatseverleri büyüleyen grup ATA'nın sahne performansında ADD Başkanı Okan Onur'un İzmir Marşı ile gecenin sonunda tekrar sahne aldı.

Yıllardır özlenen programa kavuşan Safranbolu halkı programı ilgiyle izledi. Belediye Başkanı Elif Köse ve ADD Başkanı İsmet Zühtü Saraçoğlu programa katılan sanatçılara hediye takdim ederek teşekkür konuşması yaptı. Safranbolu'da ilk defa sahnelenen 'Vasiyet' adlı oyunun birinci bölümü sanatseverlerden tam not alırken ilk kez açık havada sunuldu.

Devrek Atatürk Düşünce Derneği Şube Başkanı Okan Onur ise program sonunda yaptığı konuşmada, ‘Vasiyet'in çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Onur açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen sevginin ve enerjinin mutluluğunu tarif edemiyorum. Gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz ve bu projeye imza atmanın çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrümüz elverdikçe yurdumuzun her karışını dolaşıp Mustafa Kemal'i anlatmaya devam edeceğiz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Vasiyet programı için 52 yerden davet aldığını belirten Onur, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 17 davet aldığını fakat Safranbolu'ya daha önce söz verildiği için burada bulunduğunu belirtti. Program daha sonra toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.