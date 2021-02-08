Vasiyeti ile ağlatan şehit Akpınar ve Fırat Kalkanı şehidi Aytekin unutulmadı

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından El Bab şehidi İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin ile Afrin Şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

“Vasiyeti ile ağlatan şehit Akpınar unutulmadı”

2018 yılında TSK'nın Suriye'nin Afrin kentini işgal eden terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar mezarı başında anıldı. Kuran tilavetinin ardından yapılan dua ile birlikte şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Programa Şehit Akpınar'ın ailesinin yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olmadan önce yazdığı ve toprağa verildikten sonra ortaya çıkan vasiyeti tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.

“Bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın savaşı”

Karabük'te 8 Şubat 2018'te düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce vatandaşın oluşturduğu Türkiye haritası silueti ile hafızalara kazınan ve şehit Akpınar'ın tüm ülkeyi duygulandıran vasiyeti ise şöyleydi: ”Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

"El Bab şehidi dualarla anıldı"

8 Şubat 2017 tarihinde Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'de şehadetinin sene-i devriyesinde mezarı başında anıldı.

Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan dua ile birlikte şehit Aytekin'in mezarına karanfil bırakıldı.

Vali Gürel ve AK Parti milletvekilleri şehidin annesi Zehra Aytekin ile babası Hasan Aytekin'e başsağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan 1991 yılından terör örgütleri tarafından şehit edilen Bülent Çelik de şehadetinin yıldönümünde anıldı.