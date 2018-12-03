Vatandaş gezici başkanlık ofisinden memnun

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, halkın sorunlarını ve dertlerini bizzat dinlemek ve çözüm üretebilmek için Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında Başkanlık makamını her gün bir mahalleye taşımaya devam ediyor.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, bu görüşmelerden memnun olduklarını ve bizzat Belediye Başkanı Vergili'nin kendi mahallelerine gelerek onları dinlemesinin çok güzel bir şey olduğunu söyleyerek teşekkür ettiler.

Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Ergenekon Mahallesinde oluşturulan Başkanlık makamından ayrılan Başkan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında 4 Aralık 2018 Salı günü 100. Yıl Mahallesi sakinleri ile bir araya gelecek.