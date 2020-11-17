Vatandaşlar ev ziyaretleri yasağını faydalı görüyor

Karabük'te vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 14 günlük ev ziyaretlerinin yasaklanma kararını doğru buldular.

Her geçen gün artan korona virüs vak'alarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi il, ilçe ve beldelerde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanması kararı almıştı. Kararın ardından Karabük'teki vatandaşlar kararın doğru olduğunu ve desteklediklerini ifade ettiler.

Karabük Valiliğinin açıkladığı kararı mantıklı bulduğunu söyleyen Mustafa Altan, “İnsanlar bu şekilde hısım akraba ziyaretlerini yaptıkları müddetçe ne aşamada olduklarını da bilmedikleri için pozitif midir negatif midir ya da sağlık anlamında bilmedikleri için bu alınan kararın ben doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar hala olayın ciddiyetinde değil ya da farkında değiller. Bu şekilde alınan önlemlerin de ilimiz için hem de vatandaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu şekilde de gayretli olursa vatandaşlarımız da; kendilerine, yaşamlarına, temaslarına dikkat ederlerse inşallah ülke olarak atlatılır” diye konuştu.

Altan ziyaretlerin durdurulup, insanların hasretlerini bir süre görüntülü görüşme ile gidermeleri gerektiğini ifade etti.

Ziyaretlerin tespiti konusunda zorluk yaşanabileceğini kaydeden Altan, “İnsanlar sanki bir marifetmiş gibi hala birbirilerine gelmeyi gitmeyi ihmal etmiyor. Burada da şimdi kontrol konusunda insan kendisini bilmeli. İlde çalışan sayısı kısıtlıdır. Belki değildir ama burada vatandaş öncelikle kendini bilmeli. Herkesin başına güvenlik görevlisi, kolluk kuvveti dikemeyiz. Burada sağduyulu vatandaşlar bu konuda dikkat etmeli. İnsan kendi tedbirini kendi almalı bence” dedi.

Korona virüsten korunmak için kurallara uyduklarını belirten Meral İnce ise “Doğru karar derim. İnsanlar ölüyor, sağlıklarından oluyor bir müddet idare edeceğiz mecbur. Uyacağız kurallara. Biz zaten dikkat ediyorduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe uyarıları yaparak hatırlatmalarda bulunuyor.