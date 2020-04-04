Vatandaşlar halk pazarına ateşleri ölçüldükten sonra alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde vatandaşlar yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle pazar alanlarına ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, maskesiz kimsenin girmesine izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yayımlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Yayımlanan genelge ile birlikte bugünden itibaren pazar yerleri, market gibi tüm alanlarda maske takılması zorunlu olacak. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Karabük'ün Yenice ilçesinde pazar alanlarında giriş çıkışlar da kontroller arttırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldükten sonra tek tek içeri alınan vatandaşların maskesiz pazar alanlarına girmesine izin verilmedi. Ayrıca polis ekipleri maske takmayan vatandaşları uyarırken, alışveriş yapmaya gelen vatandaşları da pazar alanlarına almadı.

Yapılan uygulamaya bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları ise uygulamanın doğru olduğunu belirtti.

Uygulamanın geçen haftadan itibaren yapılabileceğini belirten Muharrem Telli, “Kesinlikle doğru bir uygulama. Belki bu geçen haftadan itibaren yapılabilirdi. Vatandaşlarımızın bu tür uygulamalara riayet etmesi uyması gerekir. Güvenlik kuvvetlerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Şuanda sağlık çalışanları, askerimiz ve polisimiz inanılmaz bir gayret içerisinde çaba sarf ediyorlar. Ama bence eksikliğimiz vatandaş olarak, onların göstermiş olduğu gayretin yarısı dahi etmemeleri. Vatandaşlarımız biraz daha gayret etmeli. Maskesiz, eldivensiz sokağa çıkmamalı. 65 yaş üstünün kesinlikle evinden çıkmamalı. Zaten bunlara askerimiz polisimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz yardımcı oluyorlar. Bu hastalığı yenebilmemiz için bu kurallara riayet etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri pazar alışverişine gelen 65 yaş üstü vatandaşları kabul etmeyerek kimlik bilgilerini aldıktan sonra evlerine gönderdi.