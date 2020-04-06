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Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler ‘sosyal mesafe' uyarısı yaptı

Karabük’te bekçiler postane önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları, ‘sosyal mesafe’ kuralını hatırlatarak, maskesi bulunmayanları da uyardı.

Karabük'te bekçiler postane önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları, ‘sosyal mesafe' kuralını hatırlatarak, maskesi bulunmayanları da uyardı.


Karabük'te yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, vatandaşlara sık sık ‘Evde kal' çağrısı yapılmasına rağmen postane önünde uzun kuyruklar oluştu. Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan bin TL sosyal yardım parası, işsizlik parası ve gişe işlemleri için postaneye gelerek yoğunluk oluşturan vatandaşlara bekçiler ‘sosyal mesafe' konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca bekçiler, maskesiz sıraya girenlere de maske takmaları konusunda da uyarılarını ihmal etmedi.


Postane önünde bekleyen vatandaşlar içeriye ateşlerinin ölçülmesinin ardından alınıyor.

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