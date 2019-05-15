Vatandaşlar yoldaki çatlaklıkların çözüme kavuşturulmamasına tepki gösterdi

Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Caddede bulunan iki sitenin bahçesinde Cuma günü su kaçağından kaynaklı çökme meydana geldi. Ayrıca yolda 15 santimetre civarında oluşan çatlaklıkların ardından site sakinleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerinin su kaçağını bulmak için iş makineleri ile çalışmalarını yaptıkları sırada site sakinleri toprağın altında su birikintisi olduğunu gördüklerini ve ekiplerin bunun üzerini çözüm üretmeden kapattıkları ifade ettiler. Ekiplere tepki gösteren vatandaşlar, tehlikenin halen devam ettiğini ve site çevresindeki duvarların çökmek üzere olduklarını söylediler.

“Kazdıkları yerden su çıktığı halde üzeri bile bile kapatıldı”

Site Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kuz, yolda büyüyen çatlaklıklardan dolayı geçen Cuma günü belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, “Cumartesi günü el attılar buraya. Kepçe ile yığdılar ve kazdılar. Su yok diye dolgu yaptılar. Bu duvarlar göçtü, her taraf kabardı. Bunun sonucunu bilmiyorlar, kazdıkları yerden su çıktığı halde üzeri bile bile kapatıldı. Kazılan yerden sürekli çamur çıkıyor. Halen daha kapatıyorlar. İleride bu sorunu yine yaşayacağız. Belediye ekipleri ne yapması gerekiyorsa yapması lazım. Burada illa ki can kaybı mı olması lazım. Biz erkenden yetkililere haber verdik. Komşularımız buraya geldi, hepsi mağdur durumunda. Çocukları var, duvarın kenarında geziyorlar. Bu duvar kendi kendine göçmedi. Demek ki bir sorun var yer altında” diye konuştu.

“Bu yol üzerimize göçmek üzere”

Başka bir site sakini ise yollarının yapılmasını istediklerini ifade ederek, “Bu yol üzerimize göçmek üzere. Duvarlar kepazelik bir durumda. Maksat ne burayı kazdırıp üzerine toprak ekmek mi? Bu değildir sorunu çözmek. Başkanımızın her şeyden haberi var. Canlarımız tehlikede. Sadece 3-4 kişinin değil 80 haneyiz biz burada. Burası göçtükten sonra bir anlamı yok buraya arabalar gelmiş, insanlar gelmiş. Biz çözümü şuan istiyoruz. Başkanımızın bize verdiği sözü tutmasını istiyoruz” dedi.