Vatandaşlardan Ramazan eğlencelerine ilgi

Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde iftar sonrası çocuk programları ile başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle devam etti. Karabük Belediyesi'nin hazırlamış olduğu ramazan programları ile her mahallede Ramazan'ın coşkusu yaşanmaya başlandı. Düzenlenen programda belediye çalışanların seslendirdikleri birbirinden güzel ilahiler dinleyenleri mest etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde düzenlenen Ramazan etkinliğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ramazan Ayı'nın ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirterek, “Ramazan Ayı'nın bir diğer vazgeçilmezi de ramazan eğlenceleridir. Ramazan Ay'ı boyunca her mahallede yapacağımız etkinliklerle, hemşehrilerimiz hem geçmiş ramazanları yâd edecek hem de eğlenecekler” dedi.

Ramazan etkinliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Tevfik Bostancı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.