Karabük'ün Eflani ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

Eflani ilçesinde vatandaşlar yaralı bir kuş görerek muhafaza altına aldı. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekiplerin teslim aldığı yaralı şahin, Safranbolu ilçesinde veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.