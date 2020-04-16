Vefa Sosyal Gurubu şehit ailelerini unutmadı

Safranbolu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Safranbolu'da yaşayan şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, kimsesi olmayan vatandaşların banka, eczane ve alışverişleri gibi birçok hususta onları yalnız bırakmayan Vefa Sosyal Destek Grubu, hal ve hatırlarını sorarak, ihtiyaçlarını gidermek için Safranbolu'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, vatanı, bayrağı ve milleti uğruna canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin, Türk milletine, devletine ve kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde tedbirler sonucu evinden çıkamayan vatandaşların hiçbirini mağdur etmediklerini ifade eden Ürkmezer, "Vefa Grubumuz gece gündüz demeden görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmeti aksatmıyor. Şehitlerimizin bizlere emaneti, hiçbir şekilde haklarını ödeyemeceğimiz o değerli ailelerini de Vefa Grubumuzla yalnız bırakmadık. Şehit ailelerimizin hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak hem de onlara moral olmak için ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi devletimiz ve bizler tüm kurumlarımızla, bu süreçte de Şehit Ailelerimizi yalnız bırakmayarak onlara hizmet edeceğiz" dedi.