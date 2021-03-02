Vergili, AB'nin Türkiye aleyhtarı raporuna karşı destek istedi

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı olarak konseyde ciddi mesafeler kat ettiklerini ifade eden Vergili, Avrupa Birliği ülkelerinin PKK'yı cesaretlendirdiğine dikkat çekti ve genel kurulda görüşülecek Türkiye aleyhtarı rapora ret oyu vermelerini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü işgale ve teröre karşı olduklarını ifade eden Vergili, "Bugün bütün ülkelerin içerisinde ufak ya da büyük terör grupları bulunmaktadır. Hiçbir ülke bu terör gruplarının eylemlerini kabul etmezken söz konusu Türkiye olduğunda PKK sanki bir adalet savaşçısı gibi gösterilmekte ve konseyde sık sık gündeme getirilmektedir. Ayrıca hiçbir ülkenin yerel yöneticileri ya da parlamenterleri terör gruplarını desteklemezken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup terörü desteklemektedir ve ülkemiz bu durumda ne yapacağı konusunda çaresiz duruma düşmektedir. Ne yazık ki, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri de bunları cesaretlendirmektedir. Ben üyesi olduğum Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı üyesi arkadaşlarımdan önümüzdeki genel kurulda dünyadaki işgallere ve terör gruplarına karşı bir tavır koymalarını, Türkiye ile ilgili raporu iyi değerlendirmelerini ve objektif bir ülke nasıl davranmalı düşüncesiyle hareket ederek oy vermelerini bekliyorum" dedi.

Başkanı vergili, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ulusal Heyet Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi'ndeki temsilcilerine seslenen Vergili, "Gerek Türkiye Belediyeler Birliği desteğiyle, gerekse de Dışişleri Bakanlığımızın destekleriyle Avrupa Parlamentosunda sesimizi daha gür bir şekilde duyurmaya başladık. En hoş olan şeyde, AK Parti, MHP ve CHP temsilcileri olarak söz konusu Türkiye ve ülkemizin menfaatleri olduğunda bir grup oluşturabilmemiz ve ortak hareket edebilmemiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz sonuna kadar devam eder. Türkiye Belediyeler Birliğimizden ricamız, genel kurullar öncesinde raporları ayrıntılarıyla paylaşmaları. Şayet bu yapılırsa arkadaşlarımız daha katılımcı olur ve hazırlanarak katıldığımız genel kurullarda ülkemizi daha iyi temsil ederiz" dedi.