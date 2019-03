Vergili, “Ailevi konuları siyasetin içerisine sokup prim yapmaya çalışmasın”

Makam odası toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın siyasetin seviyesini düşürdüğünü ve ailevi konuları siyasetin içerisine sokup prim yapmaması gerektiğini söyledi.

“Herkesin ne problemi varsa gelmiş konuşmuştur”

Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın vatandaşların kendisine ulaşamadığı iddialarını cevaplayan Vergili, “Ben şimdiye kadar 3 bin 635 günden bu yana belediye başkanıyım. Bu günler içerisinde 10 gün dahi Karabük'te olmadığım vaki değildir. Çünkü her mahallede senede 2 kere mutlaka belediye kullanılmıştır, vatandaşla iç içe olmuşuzdur. Pazartesi günleri Karabük'te olmamışız. Karabüklüler benim ne yaptığımı biliyor ve Karabük'ün caddesinden, sokağından, içerisinden kopmuş biri değilim. Yanında koruma ile gezen biri değilim. Hiç kimse ile problemim olmamış. Ben bu kapıdan 10 yıldan bu yana bir randevu talebi olursa veya bir istek olursa benim görüşmediğim bir Allah'ın kulu yoktur. Sene de iki defa mahallelerde toplantı yapılmıştır. Herkesin ne problemi varsa gelmiş konuşmuştur. Tabi bazı provakatör amaçlı kişiler benimle konuşmadı diyebilir. Ama menfaatleri ilgili gelenleri durumu izah edilmiştir, kırıcı olmadan taleplerine cevap verilmemiştir. Ben belediye başkanıyım, benim görevim milleti kovmak, horlamak değil. Bir insana nasıl değer verileceğini bilen biriyim. Hiçbir işçimle bayramlaşmamışım. Ben işçimi bayramlaşma sırasına sokup kimseye elimi öptürmeyi sevmeyen biriyim. Makama geldiğimde kim benimle bayramlaşmak isterse herkese açıktır” dedi.

“Bu belediye seçimidir, yalan yarışması değil”

Uysal'ın saygı unsurlarını tamamen ortadan kaldırarak kendisini mağdur ederek, karşısındakini itibarsızlaştırma programı ile siyasetine devam ettiğini ifade eden Vergili, “Bugüne kadar sizinle yapmış olduğu canlı yayınlarda şahsıma 44 kere yalancı, 19 defa iftiracı, 8 defa şarlatan ve kendisine 14 defa fetöcü dediğimi söylemiş. Ben onu hiçbir zaman terör örgütü ile bağdaştırmadım. Sırf kendisini mağdur göstermek için ve itibarsızlaştırmak için bunları kullanmış bir arkadaşımız. Şu söylemiş olduklarının tamamı artık yalan. Bu bir belediye başkanlık seçimi yalan yarışması değil” şeklinde konuştu.

“Karşımızda siyasetin seviyesini düşüren bir akademisyen var”

Başkan Vergili, bir oy için kimseye yalan söylediğini dile getirerek şunları söyledi: “Hiç çekinmeden her türlü vaadi veriyor, her şeyi yaparım diyor. Yanında hiçbir deneyimli arkadaşı olmadan her şeye tamam diyor. Geçen bir Pazar yeri ziyaretinde biri işgaliye paralarından dolayı borcumuz olduğu için problemini anlatıyor. Ama bu problemi anlatırken ortada şöyle yasal bir gerçek var ben zamanında buraya geldiğimde Belediyenin 5 milyon TL alacağı vardı. Bunun 3 milyon TL'si faiz borcuydu ve bununla ilgili faiz borçlarını silip ana parayı nasıl alabiliriz diye çalışmalar yaptık. Ancak bu faizlerin silinmesi mecliste alınabilecek bir karar ile yapılabilir. Yada bakanlar kurulunun kararları ile yapılır. Sen bir vatandaşa senin borçlarını silerim diye 1 oy için orada yalan söyleyemezsin. Çok arzu ediyorsan o vatandaşın borcunu şahsi olarak ödersin. Bir oy için sıkılmadan, bugünden itibaren bana ne kadar çok yalancı demişse o kadar kendisine yalancı diyeceğim. Her şeyi yalan, her şeyi algı yönetimi. Kendisini sürekli mağdur etmeye çalışan karşımızda siyasetin seviyesini düşüren bir akademisyen var. Kendisini ortaya koyup ben şunu bunu yaptım diyerek ortaya çıkmış ve kendi yaptığı hataların hiçbirine cevap vermeden bir itibarsızlaştırma propagandasına devam etmektedir.”

“Ailevi konuları siyasetin içerisine sokup prim yapmaya çalışmasın”

Uysal için “Kendisine yakışacak şekilde hareket etmesini tavsiye ediyorum” diyen Vergili, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye ile birlikte organizasyonlar yaparken eşinizi de oraya gönderirken bugün ne değişti onu merak ediyorum diye açıklamalarda bulunmuş. Ben onun eşinin çok saygıdeğer bir hanımefendi olduğunu 6-7 kere görmüşümdür ve saygılı davrandım. Benim eşim böyle bir toplantıya gidebilir ve bana da sormak zorunda değildir. Kadınlarla ilgili bir toplantı varsa gidebilir. Ama kendisine sorduğum zaman benim cenazem vardı beni çağırdılar, gitmedim dedi. Hiçbir şey değişmiş değil. Kendisinin değişikliğinin nerede olduğunu seviyesinin ne kadar düşürdüğünü ölçsün biçsin. Hanımında saygılarımı sunarım. Siyasetin seviyesini bu kadar ayaklar altına almasın. Ailelere kadar ayaklar altına almasın. Vereceği cevapları versin. Yapacağı bir propaganda ve projelerini anlatsın. Sürekli bir yalancılık propagandası ile başladı. İtibarsızlaştırma propagandası ile devam ediyor. Kendisine 1 kere bile yalancı dememiştim ama şuanda söylemiş olduğu her şeyi yalan olan beyanlarla propaganda yapmaktan vazgeçsin. Kendisine şu saatten sonra yalanlarını bırakmasını, yalancılığı bırakmasını ve ailevi konulara eşleri, çocukları siyasetin içerisine sokup bunun üzerinden prim yapmaya çalışmasın” ifadelerini kullandı.

“Karabüklü yapılanları unutmaz”

Karabük Üniversitesi'nde bulunan kantinlerin ne kadar kiraya verildiğini soran Vergili, “Cevap versin, 2 maaş kanun tasarını geçirdi mi geçirmedi mi? Daha bir kere cevap veremedi. 3 yıl içerisinde seni hangi caddede hangi sokakta kim gördü? Pazarcılarla bugün bu kadar rahatlıkla konuşabiliyorsan o gün derdiniz ne diye niye sormadın. Bir sürü meclisten geçirilmesi gereken kanunları meseleleri vardı bir kere sordun mu? Şimdi şov amaçlı nasıl milletvekili olduysa belediye başkanı olmanın hesaplarını yapıyorsun ama Karabüklü vefalıdır. Karabüklü yapılanları unutmaz, emanetleri kime teslim edeceğini ayrım yapmadan bilir” diye sözlerine ekledi.