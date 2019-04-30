Vergili, “Artık siyasi kimliği vardır, akademisyenlik kimliği yoktur”

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk defa basın mensupları ile bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın artık siyasi kimliğinin bulunduğunu, akademisyenlik kimliğinin olmadığını söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Vergili, Şehir Parkı, 100. Yıldaki Kitap Cafe ve Emekliler Evi'ndeki çalışmalarda sona gelindiğini ve Ramazandan sonra açılacağını belirtti.

“Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmaları gerekir”

Seçimlerde Karabüklülere vaat ettikleri projelerin mevcut olduğunu kaydeden Vergili, “Bu sene bu projelerle ilgili çalışmalarımız öncelikle projelerin tamamlanması ve proje ihalelerinin gerçekleşmesi ile başlayacak. Çok yakında vermiş olduğumuz sözlerle proje çalışmalarına devam edeceğiz. Bu arada seçimlerde bölgemiz milletvekilleri tarafından verilmiş sözlerde mevcut. Bu sözlerinde milletvekilleri tarafından yerine getirilmesi konusunda takipçisi olacağız. Bir taraftan da bunların yapımı ile ilgili çalışmalara her türlü desteği vereceğiz. Bunlardan en önemlilerden birisi bütün siyasiler seçim süresi içerisindeki demir çelik kavşağı ile ilgili söz vermişlerdi. Seçimlerde aynen şunu söyledik. Devlet yapabildiğini yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi olarak biz yaparız demiştik. Böyle bir söz verilmişse milletvekilleri kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmaları gerekir. Ayrıca üniversite kavşağı ile ilgili de çalışmalarını yapmalarını milletvekillerinden bekliyoruz” dedi.

“Yeni iş sahalarının mutlak suretle açılması gerekiyor”

Eskipazar Organize Sanayi'nin mutlak suretle canlandırılması gerektiğini ifade eden Vergili, “Yine milletvekillerimizin üzerine büyük görev düşmekte. Şuanda bana en son iş bulma kurumunun bana vermiş olduğu işsizlik oranı 14.8 olduğunu söyledi. Benim gördüğüm kadarı ile Karabük'te işsizlik oranı yüzde 20'nin altında değil. Karabük'te yeni iş sahalarının mutlak suretle açılması gerekiyor. Bununla ilgili de Eskipazar Organize Sanayide hızlı bir şekilde alınacak kararla oraya acil yatırımcıların taşınması zaruri oldu. Yine Karabük'te en önemli devlet yatırımlarından olan DSİ'nin Akköse 1, Akköse 2, Akköse 3 ve Gökdere'nin ıslahları ile ilgili çalışmalar milletvekillerin takipleri içerisinde olması gerekir. Tabi burada Araç Çayının ve Soğanlı Çayının ıslahları tamamlanmamış vaziyette. Bu dere ıslahları ile ilgili milletvekillerin çalışması gerekiyor” diye konuştu.

“Artık siyasi kimliği vardır, akademisyenlik kimliği yoktur”

Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın adının Karabük Üniversitesi ile anılmasını da değerlendiren Vergili, “Şuanda Burhanettin Uysal bey'in kesinlikle artık siyasi kimliği vardır. Akademisyenlik kimliği yoktur. Önce bir milletvekilliği dönemi geçirmiştir. Sonra milletvekili adaylığı ve belediye başkanı adaylığı geçirmiştir. Tamamen siyasi kimliğe kavuşmuştur. Bu saatten sonra üniversitede rektör olması veya bir idareci olması demek sosyal barışı bozacak demektir. Uysal''ın Karabük Üniversitesi'nde rektör olması Karabük'te bazı uyumları, dengeleri ve çalışma sahalarını bozar. Çünkü yapmış olduğu 4 aylık siyaset döneminde tamamen siyasetin etik kurallarını yıkarak bir saldırı, iftira, itibarsızlaştırma üzerine siyaset yürüttüğü için burada bizim kolektif bir çalışmamız olması söz konusu olmaz. Bu atamaları yapan kurumların bunu çok iyi değerlendireceğini inanıyorum” ifadelerini kullandı.