Vergili, “Borcu olan belediyenin kasasında 21 trilyonun ne işi var?”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıllık hizmet süresi içerisinde yaptıkları icraatları anlatarak, “Biz bu sefer Karabük'ün 50 yıllık geleceğini inşa edeceğiz. Öncelikle ulaşım problemini çözeceğiz. Üç tane üst geçit, üç tane alt geçit ile Karabük'ü Safranbolu'ya kadar 50 yıllık trafik problemini çözecek programı uygulayacağız. Bunun içerisinde devletin yaptığı olabilir, devletin yapılmadığı olabilir. Devlet yaptığını yapar yapamadığını biz yaparız. Devlet şunu yapacak, bunu yapacak diye iş tarif etmeyiz. Kurumlar ille müşterek anlaşırız, her türlü kolaylığı da sağlarız. Şuanda muazzam bir Şehir Parkı projemiz var çok yakında hizmete açılacak ki Karabüklülerin yıllardan bu tarafa arzusuydu bu. Yine muazzam bir Bilim Teknoloji Merkezi yapacağız. Bu Bilim Teknoloji Merkezimizde gençlerimiz eğitimlerini alacak. Üniversite ile, Milli Eğitim ile veya Sanayi Bakanlığı ile iş birliği yapabiliriz bunlar kolay şeyler. Şuanda Bilim Merkezimiz ile ilgili bizim finansmanımız dahi hazır. Yine belediyenin Sağlık Tarama Merkezi yapacağız. Bu ön sağlık tarama merkezimiz Karabük'te vatandaşımızın tomografi, röntgen sıralarında bekleme sıralarını çok aşağıya indirmiş olacak. Burası ücretsiz olarak tüm Karabüklülere hizmet verecek” dedi.

“50 yıllık problemi çözmüş olacağız”

Katı Atık Bertaraf Merkezi için sadece çet raporunun beklendiğini ifade eden Vergili, “Çet raporu geldikten sonra 3 ay içerisinde faaliyete geçireceğimiz bir merkez haline geldi. İnşallah bu problemi de 2019 senesinde çözmüş olacağız ki buda tamamen Karabük Belediyesinin katkılarıyladır. Kendileri birlik olarak yaptıkları zaman yalnızca devletin 6 milyon lirasını yanlış yer seçimi, yanlış uygulama ve yanlış ihale metotları ile heba ettiler. Bu tamamen Bakanlığın takibinde ve birliğin sorumluluğunda olan bir hadiseydi. Yine kentsel dönüşümler devam ediyor. Bayır Mahalle, Kartaltepe ve Kemikli Dere kentsel dönüşüme girecek. En önemli projelerimizden bir tanesi Yağmur Suyu Drenaj projemiz. Bu projeyi yapmak tam 2 yıl sürdü. Çok hızlı bir şekilde, Karabüklüleri mağdur etmeden bu projeyi yapıp 50 yıllık problemi çözmüş olacağız. Yine Kanyon park üniteleri tamamlanacak, yeni Sosyal Yaşam Merkezleri tamamlanacak eksiklerimizin tamamı giderilecek. Şirinevler'de peyzaj düzenleme çalışmalarımız devam ediyor, 100 Yılda bir kitap kafe açılacak, emekliler evimizi yetiştirmeye çalışıyoruz ve 500 Evlerde de çok güzel bir park için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Rektör iken hiçbir talebini geri çevirmedim”

Kendilerinin çalışmalar ile yola çıktığını, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın Karabük için üretilmiş fikirleri olmadığı için hızlı hızlı projeler hazırlattığını ve proje animasyonlarını piyasaya sürdüğünü belirten Vergili, “ Bununla birlikte şık olmayan konuşmalar başladı. Prestij kaybı ile seçim kazanma metodu başladı. Bugüne kadar kendisine 3-4 tane soru yönelttiğim zaman bunların hiç birisine cevap veremedi. Biz dedik ki sen başarılı bir rektör idin ve biz Karabüklüler de senin başarılı olman için elimizden ne geliyorsa yaptık. Belediyemiz senin her türlü talebini yerine getirdi. Mecbur atanmış aday adayı rektör iken ben bir tane talebini geriye çevirmemişimdir. Su istemiştir, kaldırım istemiştir yapmışızdır, asfalt istemiştir yapmışızdır. Yer problemi vardı 4 bin dönümlük alanı üniversite alanı ilan ettik ki hiç kimseden çekinmeden korkmadan. Bugüne kadar hiçbir icraatımın içerisinde kimseye boyun eğecek, mahkum olacak, korkacak icraat yapmadım” ifadelerini kullandı.

“Yolcu uçaklarının inebileceği havaalanı talep ediyoruz”

Üniversite alanına yapılması planlanan havaalanı için gerekli incelemeleri yaptıklarını kaydeden Vergili, şunları söyledi: “Devlet Hava Meydanlarının 300 sayfalık metnini inceledik. Böyle bir yere havaalanı olabilir mi yada bir havaalanının pistinin metrajının ne kadar olmalı diye. Baktık uygun değil. Sonra biz belediye topograflarını yolladık. Böyle bir alan oluşturma imkanımız var mı diye. Bütün zorlamalara rağmen en fazla özel firmaların kendi isteğinde kullanabileceği bir pist gerçekleştirilecek. Bu pistin yapılması ile ilgili 7 milyon metreküp dolgu yapılması gerekiyor. Bunu il özel idare yapacakmış. Üstünü de holding sahibi yapacakmış. Üstüne yapılacak beton işlemleri 10-15 trilyon. Devlet yalnız 300 trilyonluk dolgu yapması lazım. Bu demir çeliğe zarar veren bir ünite. Biz donelerin hepsini topladıktan sonra tekrardan görüşmeler yaptık. Demir çelik ile görüşme yaptım. Durumlarının çok kötü olacağını bana anlattılar. Rektörlük ve üniversite ile görüştüm o kadar sıcak bakmadıklarını hissettim. Bende bu karara karşı çıktım. Çünkü Karabük'te hiçbir zaman uluslararası yolcu taşıyacak bir havaalanı olmasına imkan yok. Bizim arzu ettiğimiz Eflani derken, yolcu uçaklarının inebileceği havaalanı talep ediyoruz. Önce makro düşünmek lazım. Ne kadar büyük düşünürseniz memleketimize o kadar faydanız olur.”

“Borcu olan belediyenin kasasında 21 trilyonun ne işi var?”

Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ın Karabük Belediyesi'nin borcu ile ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, “Birilerinin elinden geçirmiş olduğu kağıtları yayınlıyor. Dağıtsın önemli değil. Karabük bize mi inanıyor ona mı inanıyor göreceğiz. Bunlarla ilgili prestij kaybı oluşturmaya çalışıyor ama hiçbir önemi yok. Bugüne kadar hiç duydunuz mu Karabük Belediyesinden alacağım var, alamadım diyen birini. Elinde pankartlarla geziyorsun Karabük Belediyesinin şu kadar borcu var diye. Karabük Belediyesinin kasasında 21 trilyon para var. Borcu olan bir belediyenin kasasında 21 trilyon paranın ne işi var. Şimdi atanmış adaya diyorum ki, ben para yönetimini yıllardan bu yana uluslararası ticaretimden hem de şirketlerimin yönetiminden bunları öğrenmiş uzmanlaşmış biriyim” ifadelerine yer verdi.

“Prestij kaybı oluşturmaya çalışmak geri kalmış metodlardır”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal'ı canlı yayına davet isteğini yenileyerek, “Ben 10 dakikalık bir sunum yaptıktan sonra maliyeci arkadaşların profesör arkadaşların Karabük Belediyesi borçlu bir belediye diye derse, iflas etmiş, konkarto ilan etmiş bir belediye derse ben senden özür dileyeceğim ama bu maliyeci, muhasebeci arkadaşların bu çok büyük bir başarıdır, hiç bir problemi olmayan bir belediyedir derse de benden özür dilemene gerek yok. Başını öne eğ git. Bu kadar basit unsurlarla siyaset yapmak prestij kaybı oluşturmaya çalışmak çok geride kalmış metodlardır” dedi.

Vergili, Karabük Belediyesinin Türkiye'nin en zengin belediyesi olduğunu, Gayrimenkul zenginliği 350 milyonu geçtiğini ve 2023 yılında 1 milyar liralık gayrimenkul zenginliğine sahi olacağını söyledi.