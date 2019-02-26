Vergili, “Karabük'ü Kemal Sunal filmleri ile komediye çevirme”

Dr. Burhanettin Uysal'ın sosyal medya üzerinden iftiralarda bulunduğunu iddia ederek, “4-5 tane yüksek lisans belgesi olan bir kişi olarak lütfen kendi iradeni kullanarak, bunların hepsini benim yüzüme söyle” dedi.

“Karabük'ü Kemal Sunal filmleri ile komediye çevirme”

“Ben kendi irademi kullanabilen bir belediye başkanıyım” diyen Vergili şunları söyledi: “Sen hiç sıkılmadan sosyal medyandan iftiralarda bulunuyorsun. 2 tane profesörlük, 4-5 tane yüksek lisans belgesi olan bir kişi olarak lütfen kendi iradeni kullanarak, bunların hepsini benim yüzüme söyle. Bende sana bunların cevaplarını vereyim. Karabük'ü yapmış olduğun Kemal Sunal filmleri ile daha fazla komediye çevirme. Bu filmler ancak kendi iradeni kullanıp, karşıma çıktığında biter. Karşıma çıkıp konuştuğunda bana seni üniversitenin kapısına bekçi bile yapmam diyebilirsin. Bu da gayet normaldir ki bundan da gurur duyarım. Fakat ben hayatım da bir temizlik işçisini dahi hakir görmedim. Bir temizlik işçisinin sözüne bile itibar ettim. Mutlaka onun sözünde de bir haklılık payı aradım. Her insanın birbirinden daha farklı bir yeteneği mutlaka vardır. Bu kadar kariyerini anlatacağına çok güzel bir ortamda herkes sorularını sorsun, bizde cevaplarımızı verelim. Benden sana söz ben sesimi şu anki kadar bile yükseltmeyeceğim. Ben onun kariyerinde olan birisi olsam. Kendi irademi kullanamadığım hiçbir yerde siyaset yapmam, kimsede yaptıramaz. Sen karanlıkta bir akşam Karabük'ü terk eder gidersin”