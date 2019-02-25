Vergili, “Milletvekillerimiz kendi ev ödevlerine iyi çalışsınlar”

Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Vergili, Karabük'e devlet elinin değmesi gerektiğine dair yapılan açıklamalara Karabük Belediyesinin bir devlet olduğunu belirterek, “Milletvekillerimiz kendi ev ödevlerine iyi çalışsınlar” dedi.

“Algı programı ile siyaset yapmaya çalışmakta”

Başkan Vergili, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal ile aralarında yaşanan tartışmalar için milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında böyle bir ortama şahit olmadıklarını söyleyerek, “Burhanettin Uysal Bey'in sürekli olarak şahsımıza iftira atması, kurumlarımıza yalanlama kampanyası devam etmekte ve bunların üzerine vurgu yapmakta. Bu şekilde Seçim kampanyası yürüttüğü için bizde ister istemez cevap vermekteyiz. Burhanettin Uysal Bey benim uzun yıllardan beri tanıdığım bir kişi. Bu seçimlere kadar aramızda en ufak bir problem olduğunu bilmiyorum. Tabi biz bir kişinin yapmış olduğu iyi işleri söylerken yapamadıklarını söylemek en tabi haklarımdandır. Kendisi başarılı bir rektörlük dönemi geçirmiştir ama çok başarısız bir milletvekilliği dönemi geçirdiğine bütün kamuoyu gibi sizlerde şahitsiniz. 3 yıl içerisinde Karabük ile ilgili bir problem içerisinde olmadığı eleştirisini yapmak en tabi hakkımızdır. Bunların hepsini tersine çevirerek algı programı ile siyaset yapmaya çalışmakta. Karabük Belediyesinin yapmış olduğu her işi hiçe sayarak ve yakışır olmayan kelimeler kullanarak kampanyasına devam etmektedir. Rafet Vergili Karabük'ün ve tüm partilerin ortak değeridir. Biz yine halkla iç içe bütün projelerimizi anlatmak amacıyla propagandamıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kanyon park 2019 senesinde kesinlikle tamamlanacak”

Karabük'ün gelecek 50 yılını inşa etmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Vergili, “Buradaki en önemli unsurlardan biri kesintisiz ulaşım problemi. 3 alt geçit ve 3 üst geçit ile Safranbolu'ya kadar ulaşacağız. Şuanda bir muazzam bir şehir parkı bitmek üzere. Karabük'ün yıllardan beri arzusu olan şehir parkı. Sonra bilim ve teknoloji merkezimizi gençlerimiz için yapacağız. Belediyemizin sağlık tarama merkezi tüm Karabüklülere hizmet verecek. Katı atık bertaraf düzenleme tesisi inşallah 2019 senesi içerisinde tekrardan devreye alınacak. Kartaltepedeki kentsel dönüşüm başladı, tapusu Karabük Belediyesinin üzerine geçti. Devlet Demir Yolları ile GAR sahasının boşaltılıp şehre kazandırılması. Kemikli deredeki kangren olmuş bir yeri de kentsel dönüşüme aldık. Yağmur suları ile ilgili sorunları yapacağımız projelerle tamamlayacağız. Kanyon parkla ilgili ülkemizin geçirmiş olduğu ekonomik krizden dolayı müteahhitlere verilen haklardan dolayı bir aksaklık ve bekleme süresine girmişti ama 2019 yılında kesinlikle tamamlanacak.

“Karabüklülerle olmak bir gönül işidir” diyen Vergili “Eğer birileri bir yerden hemen atanırsa Karabük için ne yapacaklarını bilmezler. Hazırlıksız kişilerin Karabük'ü yönetmesi ve siyasette bu kadar başarısız olmuş kişilerin kendisini başarılı yapabilmek için yalan ve iftiralara başvurması doğru değil” dedi.

“Hiçbir uyarı almadım”

Gazeteciler tarafından ulusal basında çıkan haberlerden dolayı genel merkezden uyarı alınıp alınmamasının sorulması üzerine konuşan Vergili, “Genel merkezimizden hiçbir uyarı almadım. Parti genel merkezimizin düşünceleri doğrultusu dışında hareket etmemekteyiz. Biz bize yapılan iftiralara cevap vermekteyiz. Bunu genel merkezimiz takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Milletvekillerimiz kendi ev ödevlerine iyi çalışsınlar”

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'ın Karabük'e devlet elinin değmesi gerektiğine dair açıklamalarına cevap veren Vergili, şunları söyledi: “Karabük Belediyesi de bir devlettir. Devletin bütün kurumları ile iletişimini sürdürmüştür. Bu ilişkiler çerçevesinde devletle beraber iş yapmışızdır. Her türlü problemleri çözmüşüzdür. Karabük'e devletin eli değmesi gerekiyorsa elimde şöyle bir liste var. Devlet su işlerinin arıtma su kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Kapullu tensip depolarının bitmesi gerekiyor. Araç çayı rekreasyon projesi bitmiş değil, Yeşil Mahallenin üstünden sonrası dere ıslahları bitmemiş bir araç çayı. Eskipazar çayı ve Cevizli dere ıslah projesini 5 yıldan beri bitiremediler. Karayolları KARDEMİR kavşağı projesi buyursun yapsınlar. Devlet elini değdirsinler. İki yıldan beri konuşuyorlar. Biz diyoruz ki devlet yaparsa yapar, yapmazsa biz yaparız. Çevre yolu projesi buyursunlar yapsınlar. Karayolları Karabük Yenice karayolu bölünmüş yol projesi, Karabük- Bartın bölünmüş yol projesini tamamlasınlar. Milletvekillerimize kendi ev ödevlerinin ne olduğunu hatırlatmış olayım. Kendi ev ödevlerine iyi çalışsınlar, seçim yaklaşıyor. Vatandaş buna geldiği zaman soracak.”