Vergili, seçim çalışmalarına ev toplantıları ile devam ediyor

Aydınlıkevler Mahallesi Çebioğlu Sitesinde düzenlenen ev toplantısında bir konuşma yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Biz meydanımızda 60 binler ile şehitlerimizi uğurluyoruz. Devlet adamlarımız geldiği zaman onları misafir ediyoruz. Ama mevcut adaylar şuanda ellerine boya kalemi almış birisi lamba yapıyor diğeri ağaç dikiyor. Dedik ki siz Şehit Parkı'mı istiyorsunuz? Biz şuradan 23 dönüm üstüne Şehir Parkı'mızı hazırlıyoruz. Hepinizi de 30 Mart'ta açılışa bekliyorum. Yine emeklilerimiz ile ilgili Emekliler Evi'miz inşallah Ankara Caddesinde bitiyor. Ayrıca 100. Yıl Mahallemizde de Kitap Kafe'miz inşallah 30 Mart akşamına yetişiyor” dedi.