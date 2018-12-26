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Vergili, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin düzenlediği “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yerel Yönetim Uygulamaları” konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerinin düzenlediği “Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yerel Yönetim Uygulamaları” konferansına konuşmacı olarak katıldı.


Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa ayrıca MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, Safranbolu MHP Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferans, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin özgeçmiş ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongres'inde konuşma videolarının izlenmesi ile devam etti. Başkan Vergili video gösterimleri sonrası, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hakkında bilgiler vererek kongreye katılımının nasıl gerçekleştiğini, Türkiye Cumhuriyeti adına çıkacak olumsuz bir kararın parlamentoda yapılan oylamada reddi, Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizle ilgili yapılan açıklamaları, PKK'lı Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'e verdiği cevapları ve Demir-Çelik sektöründe dünyanın birçok yerinde iş yapmasına rağmen neden Karabük Belediye Başkanı olmayı seçtiği konularında bilgiler verdi.


Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ilde aldığı en yüksek oy oranına yönelik duygu ve düşüncelerini anlatan Vergili, kısaca Kent Meydanı'nın hikâyesinden de bahsetti. Başkan Vergili'nin açıklamalarının ardından 10 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde Karabük'te yaptığı çalışmalar sinevizyon eşliğinde izlendi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili gelecek dönem plan ve projeleri hakkında kısaca bilgiler verdi. Vergili'nin, öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından konferans çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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