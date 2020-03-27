Vergili vatandaşlara ‘Evde kal' çağrısında bulundu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından vatandaşlara ‘Evde Kal' çağrısında bulunarak, ihtiyaçları halinde paylaştığı numaradan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

Vergili mesajında, “Öğlebeli'nde boynuma sarılan Hüsniye Teyzem, Soğuksu'da yan yana kahve içtiğimiz Ahmet ve İsmail Amcam, Bizim belediyeden emekli Şevket Dayı ve akranlarını da unutmadım tabi ki. Hepimizin memleketi ayrı elbette. Lakin ortak bir noktamız var, o da bu şehrin kalkınmasına koyduğumuz tuğla. Sizler bana rehberim Necmettin Şeyhoğlu'nun, Atam Mehmet Vergili'nin, Dayım Nazım Çapraz'ın, İş eve emek kahramanı; Enver Kaya'ların, Mehmet Ali Bölek'lerin, Metin Türker'lerin emanetlerisiniz. İş her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu saatten sonra sizden rica ediyorum; Ne olur dışarı çıkmayın.Bizleri üzmeyin.Her ne ihtiyacınız varsa bizi değil, direkt beni; 533 220 70 16 numaralı telefondan arayın” ifadelerini kullandı