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Vergili, vatandaşların sorunları ile tek tek ilgileniyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mahalle gezilerinde vatandaşlarla buluşup talep ve sorunlarını yerinde öğrenerek çözüm üretmeye devam ediyor.


Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması kapsamında Atatürk Mahallesinin ardından Kurtuluş Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Vergili, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinleri ile tek tek ilgilenen Vergili, eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için gerekenin yapılacağını ifade ederek, vatandaşlarla birebir ilgilenmek ve kendisi ile görüşmek isteyenler için bu uygulamaya devam edeceğini belirtti.


Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Vergili, Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreş öğrencilerini unutmayarak ziyaret etti.

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