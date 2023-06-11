İhlas Haber Ajansı

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Virajı alamayınca bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.



Safranbolu'dan Karabük istikametine giden O.A. yönetimindeki 34 CYS 838 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde sürücüsünün virajı dönememesi sonrası bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan O.G. ve E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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